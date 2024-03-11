Украина официально начала переговоры с США и ЕС по восстановлению пассажирских авиарейсов

Министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что Украина начала официальные консультации с регуляторами США и ЕС, а также администрацией гражданской авиации Израиля по восстановлению пассажирских авиаперевозок.

«Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль — самый успешный. Мы много времени проводили и проводим в консультациях с администрацией гражданской авиации Израиля», — заявил Кубраков в интервью РБК-Украина.

В то же время о каких-либо сроках говорить еще рано. Сейчас Украина «передает регуляторам США и ЕС свое видение работы рынка в условиях военного положения, а также оценки рисков, подходов и алгоритмов», добавил министр.

Некоторые неназванные европейские компании уже интересуются потенциальным открытием аэропортов в Украине и хотят выйти первыми на рынок. Также переговоры ведутся с тремя украинскими авиаперевозчиками.

Еще в июне прошлого года Украина обсуждала возможность открытия аэропорта «Львов», а в июле представители Ryanair провели переговоры с руководителями аэропорта «Борисполь» относительно возобновления полетов после завершения войны.

В апреле Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала прогноз на развитие авиаотрасли до 2029 года, где говорилось, что ограничения на полеты над Украиной, россией, беларусью и Молдовой будут сохраняться еще почти 7 лет.

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