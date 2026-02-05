tradfi
Новости Military Tech 05.02.2026 comment views icon

"Все управление войсками легло": доступ к интернету Starlink потеряли почти 90% российских подразделений

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Starlink переводить абонентів тарифу за $10 у режим з обмеженою швидкістю за $5

У россиян начались проблемы со спутниковым интернетом Starlink после запуска процедуры обязательной верификации всех терминалов на территории Украины.


Начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов», подполковник Лев «Хорус» Пашко, в комментарии Forbes рассказал, что перебои начались вечером 4 февраля, после 20:00.

«Начались отключения Старлинков у противника. Это уже результат работы команды Федорова Сергея «Флеша» и Михаила Федорова».

Российские «военкоры» и пропагандисты подтверждают проблемы со связью на фронте с уточнением, что спутникового интернета Starlink нет «почти у 90% подразделений». Решение «ищут» и говорят, что больше всего потеря ударит по передовым штурмовым группам закрепления, например, в Купянске.

«По всему фронту отвалились «старлинки». Вот тебе и хваленая, американская связь… Ну возвращаемся к альтернативному значит. Илон Маск [нецензурная брань]», пишет блогер «Тринадцатый» (через Униан).

Доступ до інтернету Starlink втратили "майже 90% російських підрозділів
Скриншоты из российских пабликов

«У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия. По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные Старлинки. Процесс обработки продолжается», пишет сам Флэш.

Контекст

С осени 2025 года враг начал активно использовать спутниковый интернет Starlink для управления дронами. Некоторые использовались для разведки, некоторые — атаковали технику и инфраструктуру. Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров обратился напрямую к SpaceX и Илону Маску.


Решение для блокировки терминалов россиян нашли в процедуре верификации: теперь все Starlink, которые работают на территории Украины, должны пройти обязательную авторизацию. Гражданские могут обращаться в ЦНАП или напрямую в «Дію», тогда как для военных действует отдельный защищенный канал через DELTA.

Как верифицировать терминал Starlink в Украине: гайд для физлиц, ФОП и компаний

Популярные новости

arrow left
arrow right
Программист выехал из Украины под видом музыканта Петра Черного и не вернулся
SpaceX бесплатно раздает терминалы первым клиентам Starlink: Router Mini за $40 с поддержкой Wi-Fi 6
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Раньше бесплатно, теперь — $30: xAI закрыла новые функции Grok Imagine для пользователей X Premium
Подписка на "автопилот": Tesla прекращает одноразовую продажу FSD, с февраля — только $99/месяц
Из Минцифры на войну: Михаил Федоров стал новым министром обороны Украины
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
В Украине запустили верификацию Starlink через ЦНАП и "Дію"
"Нова пошта" обработала рекордные 2,4 млн посылок за сутки накануне Рождества, в топе — доставка одежды, товаров для дома и косметики
Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Необанк Revolut прекращает работу в Украине: деньги со счетов можно вывести в течение 60 дней
Илон Маск раскритиковал "Одиссею" за темнокожую Елену Прекрасную: "Нолан изменил своим принципам"
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
"Шахеды" со Starlink: SpaceX и Минобороны совместно работают над проблемой
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года
Поездки в комендантский час: водители Uklon будут работать 24/7 в 19 городах Украины
"Новая почта" запустила сервис "Свободные руки": доставка багажа на вокзалы от 399 грн
Программа "СвітлоДім": ОСМД в Украине получат до 300 тыс. грн на приобретение генераторов и инверторов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить