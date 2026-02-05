"Все управление войсками легло": доступ к интернету Starlink потеряли почти 90% российских подразделений

У россиян начались проблемы со спутниковым интернетом Starlink после запуска процедуры обязательной верификации всех терминалов на территории Украины.





Начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов», подполковник Лев «Хорус» Пашко, в комментарии Forbes рассказал, что перебои начались вечером 4 февраля, после 20:00.

«Начались отключения Старлинков у противника. Это уже результат работы команды Федорова — Сергея «Флеша» и Михаила Федорова».

Российские «военкоры» и пропагандисты подтверждают проблемы со связью на фронте с уточнением, что спутникового интернета Starlink нет «почти у 90% подразделений». Решение «ищут» и говорят, что больше всего потеря ударит по передовым штурмовым группам закрепления, например, в Купянске.

«По всему фронту отвалились «старлинки». Вот тебе и хваленая, американская связь… Ну возвращаемся к альтернативному значит. Илон Маск — [нецензурная брань]», — пишет блогер «Тринадцатый» (через Униан).

«У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия. По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные Старлинки. Процесс обработки продолжается», — пишет сам Флэш.

Контекст

С осени 2025 года враг начал активно использовать спутниковый интернет Starlink для управления дронами. Некоторые использовались для разведки, некоторые — атаковали технику и инфраструктуру. Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров обратился напрямую к SpaceX и Илону Маску.





Решение для блокировки терминалов россиян нашли в процедуре верификации: теперь все Starlink, которые работают на территории Украины, должны пройти обязательную авторизацию. Гражданские могут обращаться в ЦНАП или напрямую в «Дію», тогда как для военных действует отдельный защищенный канал через DELTA.