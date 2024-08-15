«Укрзалізниця» закрывает старый сайт с 1 сентября — и готовит новые тарифы на пассажирские перевозки

Руководитель пассажирского направления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский рассказал изданию Forbes Ukraine, что старый сайт для покупки и резервирования билетов по адресу booking.uz.gov.ua прекратит работу с осени.

Эти опции перейдут новому сайту и мобильному приложению УЗ (также будут доступны сторонние сервисы покупки билетов). По старому домену будет открываться новая версия сайта, однако на старый пользователи все еще смогут зайти.

Сейчас компания продает около 85% билетов в онлайне. Перцовский говорит, что это «один из самых высоких показателей в Европе».

Два года назад «Укрзалізниця» вместе с Mastercard запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов, а в мае 2024 года заработал новый сайт по адресу booking-new.uz.gov.ua.

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Также, как отмечает Forbes, команда УЗ сейчас разрабатывает новую модель изменения тарифов на пассажирские перевозки — в частности для СВ и «Интерсити+». Одно из предложений предусматривает умеренное повышение базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции, а другое — что стоимость билета будет зависеть от популярности рейсов и времени суток

«Укрзалізниця» также обратилась к правительству с просьбой отменить государственное регулирование цен на билеты класса СВ, поскольку «несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего».

Последнее повышение цен на билеты происходило в декабре 2023 года — стоимость выросла на 3-72%. За первые 6 месяцев 2024 года «Укрзалізниця» перевезла 13, 3 млн пассажиров — на 23% больше, чем в прошлом году. В июне фиксировали рекордные показатели: 100 000 пассажиров в сутки и 2,5 млн за месяц в целом.