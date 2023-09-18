Unity вибачилася за нову спірну схему ціноутворення та пообіцяла внести зміни

Спільнота розробників негативно сприйняла нещодавні зміни у ціновій політиці Unity. Нагадаємо, компанія захотіла стягувати плату за кожне завантаження гри, створену на базі її рушія Unity Engine.

Залежно від низки умов, розмір комісії Unity Runtime Fee може становити від $0,005 до $0,20 (на додаток до щорічної плати за передплату). При цьому найбільшу комісію доведеться платити невеликим студіям та незалежним розробникам, чиї проєкти часто не можуть похвалитися великими продажами та високими цінами.

Зміна ціноутворення розглядалася як перешкода для включення ігор у пакети, безплатні роздачі та підписки, такі як Game Pass. Участь ігор у таких пакетах та сервісах перекладали б комісії на розробників. Правила також розкритикували за те, що вони застосовуються до вже випущених ігор, якщо вони продовжують поширюватися після набуття новою політикою чинності 1 січня 2024 року.

Крім того, розробники розкритикували нові правила ціноутворення, заявивши, що це може позбавити прибутку невеликі інді-ігри. Також хтось пригрозив перейти на альтернативні рушії, хтось відключив монетизацію Unity Ads у своїх проєктах, а в окремих випадках дійшло навіть до погроз на адресу компанії, що змусило її скасувати зустріч за участю генерального директора та закрити 2 офіси. Своєю чергою, Unity пригрозила призупиненням своїх програм залучення користувачів для ігор, де було відключено монетизацію Unity Ads. Розробники вимагали від Unity відмовитися від нових правил ціноутворення, а компанія не хотіла поступатися.

Але, схоже, тиск досяг критичного рівня, і компанія пішла назад. Unity принесла офіційні вибачення і пояснила, що «внесе зміни» до анонсованих правил.

«Ми вас почули», – йдеться у заяві. «Ми вибачаємося за плутанину і тривогу, викликану політикою стягнення плати за виконання, про яку ми оголосили у вівторок. Ми слухаємо, розмовляємо з членами нашої команди, спільнотою, клієнтами та партнерами та вноситимемо зміни до політики. Ми поділимося оновленою інформацією протягом кількох днів. Дякую за ваш чесний та критичний відгук».

Розробники, як і раніше, критично ставляться до останньої заяви Unity і кажуть, що насправді не було жодної «плутанини». Розробники відразу ж оцінили «руйнівний вплив та антирозробницькі настрої нової моделі ціноутворення».

Джерело: pcgamer