«Уроки толерантности» ─ комедия о предубеждениях украинцев относительно ЛГБТ-сообщества выйдет в прокат 14 февраля

Аркадий Непиталюк снял фильм «Уроки толерантности», разрушающий стереотипный образ гея в кино. Нетолерантная комедия о предубеждениях украинцев относительно ЛГБТ-сообщества создана по пьесе Игоря Белица «Гей-парад».

Обычную украинскую семью Найдюков, а особенно ее мужскую половину, годами запугивали страшными «чужеземскими» геями. Они привыкли высмеивать всякую непохожесть и агрессивно воспринимать непонятные вещи. Но появляется государственная программа евроинтеграции «Уроки толерантности», которая предлагает льготы семьям, при условии, что в их доме некоторое время поживет представитель ЛГБТ-сообщества. Чтобы справиться с финансовыми затруднениями, семья приняла предложение, и Найдюки лицом к лицу сталкиваются с тем самым геем… Будет ли реальность такой как ожидание?

Создатели фильма подчеркивают, что благодаря чрезмерной сатире и острому высмеиванию триггерных тем, пытаются помочь обществу спокойнее реагировать на непонятные вещи, стать терпимыми друг к другу, прийти к пониманию, признать собственные ошибки, переоценить ценности и проявить любовь к ближнему. Сценарий к фильму написали Аркадий Непиталюк и Людмила Тимошенко.

Одного из главных героев фильма – гея Васю – сыграл актер театра и кино Акмал Гурезов. По сюжету, своим «нетипичным» поведением, он разрушает мировосприятие семьи Найдюков, которая, под влиянием окружения, имела совсем другое представление о геях и всем сообществе ЛГБТ. Остальные главные роли исполнили известные украинские актеры театра и кино Елена Узлюк, Александр Пискунов, Александр Ярема, Каролина Мруга, Борис Георгиевский, Нина Набока.

Комедия «Уроки толерантности» выйдет на экраны в следующем году, ко Дню влюбленных – 14 февраля 2024 года.