Утечка: первое официальное изображение Samsung Galaxy S10

Несколько дней назад на официальном сайте Samsung вышла небольшая заметка с описанием особенностей и новшеств графической оболочки One UI на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Стабильная версия обновления прошивки уже вышла для Galaxy S9 и Galaxy S9+, а вскоре его должны получить владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note9, Note8, S8 и S8+. Но интересна эта заметка по другой причине.

Дело в том, что ее первоначальная версия содержала одно изображение, предположительно относящиеся к флагманскому смартфону Samsung нового поколения – Galaxy S10. В пользу этого говорит не только то, что внешний вид устройства на этих изображениях полностью совпадает с последними утечками (есть и точечный вырез под фронтальную камеру в экране, как на недавнем живом снимке Galaxy S10), но и оперативное заметание следов преступления — подмена изображений на новые. Исходное изображение заметил и успел сохранить пользователь Reddit под ником qgtx.

Как видим, на исходном изображении есть и точечный вырез в правом верхнем углу экрана под фронтальную камеру и рамки по периметру значительно тоньше. В то же время на новом изображении никакого выреза уже нет, а рамки заметно шире. Изображение ниже позволяет наглядно оценить разницу по толщине рамок между устройствами на исходном и новом рендере.

Вполне вероятно, что утечка эта была вовсе не случайная, а является отлично спланированным маркетинговым ходом. К тому же, изображения эти, демонстрирующие дизайн передней панели Galaxy S10, получили широкое распространение сразу после того, как Samsung назвала дату презентации Galaxy S10. Напомним, мероприятие Galaxy Unpacked, посвященное анонсу флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S10, пройдет 20 февраля этого года в Сан-Франциско.

Источник: Sammobile