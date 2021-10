В рамках очередной утечки в сеть попали явно официальные рекламные материалы смартфонов Pixel 6 — их полноценный анонс состоится на презентации Google 19 октября.

Опубликованные (и вскоре удаленные) британским ритейлером Carphone Warehouse промо-изображения указывают, что смартфоны Pixel 6 будут обеспечиваться расширенной пятилетней гарантией обновлений ОС. Говоря точнее, владельцы Pixel 6 смогут рассчитывать на четыре крупных обновления Android и пять лет апдейтов безопасности.

Ожидается, что Pixel 6 выйдут с новейшей версией Android 12 из коробки. Если эти сведения подтвердятся, то в будущем они получат как минимум четыре крупных обновления Android — 13, 14, 15 и 16. Сейчас Google обеспечивает Pixel гарантией трех крупных обновлений Android. Крупнейший производитель смартфонов в мире — компания Samsung — тоже обещает три крупных обновления Android для новейших флагманских моделей и четыре года обновлений безопасности Android для смартфонов Galaxy 2019 года и новее. В то же время китайские бренды редко поддерживают свои устройства больше 2-3 лет.

Pixel Pass: This appears to be a blend of the iPhone upgrade plan where you can get a new phone every year and the Apple One Subscription.

Contains YouTube Premium, Google One, Play Pass, extended warranty, and is associated with Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS

