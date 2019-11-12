Утечка раскрыла основные характеристики следующей флагманской SoC Snapdragon 865

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Как ожидается, в конце 2019 года состоится анонс нового флагманского мобильного процессора от Qualcomm. На смену чипу Snapdragon 855+ придёт модель Snapdragon 865. И уже сейчас благодаря утечке мы можем ознакомиться с некоторыми техническими характеристиками этого устройства.

Согласно имеющейся информации, процессор Snapdragon 865 получит 8-ядерное исполнение. При этом одно главное ядро ARM Cortex A77 будет работать на частоте 2,84 ГГц, ещё три ядра ARM Cortex A77 – на частоте 2,42 ГГц, а четыре энергоэффективных ядра ARM Cortex A55 – на частоте 1,8 ГГц. Графическая подсистема на базе GPU Adreno 650 обеспечит прирост производительности на 20% по сравнению с предыдущим решением Adreno 640. Предполагается, что чипсет будет доступен в двух версиях, отличающимися поддержкой стандартов мобильной связи: 4G и 5G. Скорее всего, производить процессор Snapdragon 865 будет компания Samsung, используя 7-нанометровый техпроцесс.

Предполагается, что в плане производительности новый мобильный процессор обеспечит прирост производительности на уровне 20% по сравнению с чипом Snapdragon 855+. Среди прочего упоминается поддержка оперативной памяти LPDDR5.

Отметим, в начале декабря компания Qualcomm будет проводить ежегодную конференцию Tech Summit. Скорее всего, новый процессор будет анонсирован во время этого мероприятия.

Источник: gsmarena