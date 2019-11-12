Утечка раскрыла планы AMD по выпуску настольных, мобильных и заказных (консольных) процессоров в 2020 году

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В сервисе микроблогов Twitter опубликована дорожная карта, рассказывающая о планах выпуска новых процессоров AMD в настольном и мобильном сегментах в 2020 году.

Если верить этой утечке, то в следующем году нас ожидает появление на рынке большого количества новых моделей процессоров. В первом квартале появятся мобильные APU Ryzen серий 4000U и 4000H под кодовым названием Renoir, а также чипы под кодовым названием Dali. Как ожидается, процессоры Renoir на базе архитектуры Zen 2 получат 6-8 вычислительных ядер и поддержку 12-16 потоков инструкций. Они будут изготавливаться по нормам 7-нанометрового технологического процесса. В случае чипов Dali архитектура пока ещё точно не указывается, но по имеющимся данным, в них будет лишь 4 вычислительных ядра и поддержка 8 потоков инструкций. В обоих случаях будет доступна интегрированная графика Vega.

Во втором квартале планируется выпустить настольные процессоры для встраиваемых систем Ryzen G-Series под кодовым названием River Hawk. Эти чипы основаны на архитектуре Zen 2, изготавливаются по нормам 7-нанометрового технологического процесса и содержат 4 вычислительных ядра. Поддерживается технология многопоточности.

В летние месяцы ожидается появление процессоров, изготовленных по заказу клиентов. Об этих чипах известно крайне мало. Они фигурируют под кодовым названием Van Gogh, основаны на архитектуре Zen 2 и дополнены графическим решением Vega.

В третьем квартале появятся настольные APU Ryzen серий 4000G и 4000GE под кодовым названием Renoir. Как и в случае мобильных процессоров Renoir, эти устройства основаны на архитектуре Zen 2, содержат 6-8 вычислительных ядер (поддерживается многопоточность) и GPU Vega.

В промежуток времени с сентября по ноябрь пользователям станут доступны производительные настольные процессоры Ryzen 4000/4000x. Эти устройства уже получат архитектуру Zen 3 и до 16 вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Данные чипы будут изготавливаться на базе улучшенного производственного процесса 7-нм+ и получат исполнение AM4.

Ближе к концу четвёртого квартала 2020 года AMD представит процессоры для игровых консолей следующего поколения. Предполагается, что консоли PlayStation 5 и Xbox Next будут оснащены клиентскими чипами Ariel и Arden, соответственно. В обоих случаях предусмотрено использование архитектуры Zen 2, 8 вычислительных ядер (с поддержкой многопоточности) и GPU Navi. Для производства чипов будет использоваться 7-нанометровый технологический процесс.

Источник: Twitter