Неанонсированный Intel Core i9-12900HK возглавил рейтинг самых быстрых мобильных CPU по версии Geekbench

В дополнение к результатам тестирования настольного процессора Intel Core i5-12600K семейства Alder Lake, в сети также появился скриншот закрытого теста ноутбука с чипом Core 12-го поколения. Разработчик Geekbench недавно подтвердил, что ещё невыпущенное оборудование больше не отображается в общедоступной базе данных теста. Данный скриншот, скорее всего, демонстрирует результаты тестирования, которые проводились у одного из производителей ноутбуков.

В утечке фигурирует процессор Intel Core i9-12900HK семейства Alder Lake. Это чип с разблокированным множителем, который содержит 14 вычислительных блоков и поддерживает 20 потоков инструкций. Судя по имеющейся на данный момент информации, эта модель обладает наиболее высокими техническими характеристиками в линейке Alder Lake-P. Хотя, по слухам, в дальнейшем Intel планирует выпустить процессор в рамках серии Alder Lake-S, который получит 16 вычислительных ядер и поддержку 24 потоков инструкций.

По данным тестового ПО, процессор Intel Core i9-12900HK работает на базовой частоте 2,9 ГГц. Вероятно, речь идёт об энергоэффективных ядрах. Однако значение максимальной частоты 371 МГц явно выглядит ошибочным. Тестируемый экземпляр продемонстрировал результат 1851 балл в одноядерном режиме тестирования и 13256 баллов в многоядерном режиме. Таким образом, процессору удалось продемонстрировать наивысшую производительность из всех известных мобильных чипов, выпущенных в этом году, таких как Tiger Lake-H45, Zen3 mobile или даже Apple M1 MAX.

В таблице представлены наиболее высокие значения результатов тестов, найденные в базе данных Geekbench. При этом чипы HK и HX поддаются разгону.

Источник: videocardz