В 2019 году в Украине упали объёмы регистрации новых ФЛП





Как свидетельствуют данные Opendatabot, в Украине уменьшается количество вновь регистрируемых физических лиц – предпринимателей. Так, в 2019 году было зарегистрировано 312211 ФЛП, что на 15% меньше, чем в предыдущем году.

При этом в Opendatabot построили сравнительный график, которые позволяет оценить 2018 и 2019 годы с точки зрения регистрации новых ФЛП. На графике хорошо видно, что в начале 2019 года в Украине ежемесячно регистрировалось больше физических лиц – предпринимателей, чем в те же месяцы в 2018 году. Такая ситуация наблюдалась в первые 4 месяца. Но уже с мая – после проведения президентских выборов – показатели 2019 года были ниже, чем в 2018 году, а последний квартал и вовсе оказался провальным. Если в 2018 году в сентябре и октябре наблюдался 2-кратный всплеск активности при регистрации новых ФЛП, то в 2019 году октябрь, напротив, отметился спадом объёмов регистраций, который только усиливался до конца года.

Такая динамика вызвана, прежде всего, рядом решений властей, а именно:

Законом о РРО

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

Законом о сборе и учете ЕСВ

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физических лиц.

«Регистрация новых предпринимателей — это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

В среднем в 2019 году ежемесячно регистрировалось 5,5 тыс. компаний и 26 тыс. ФЛП. Всего к началу 2020 года в Украине действует 1876604 частных предпринимателя.

Источник: Opendatabot