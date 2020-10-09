В 2021 году Samsung может выпустить свой первый смартфон со сворачиваемым дисплеем





Компания Samsung является лидером рынка складных смартфонов, контролируя около 80% этого сегмента. Как ожидается, к концу года компания продаст около 4 млн таких мобильных устройств.

Останавливаться на достигнутом корейский технологический гигант не намерен и продолжает экспериментировать с форм-факторами складных устройств. По слухам, в разработке уже находится смартфон со сворачиваемым дисплеем, который может быть официально представлен в 2021 году.

Идея использования сворачиваемого дисплея в смартфоне состоит в том, что он позволяет увеличить существующий дисплей и предоставить пользователю дополнительное экранное пространство. Вместо нескольких частей корпуса с общим дисплеем, сворачиваемая версия позволит изменять размер дисплея по желанию владельца. В утечке не говорится, будет ли этот смартфон расширять дисплей только до одного положения или же пользователи смогут гибко настраивать количество экранной площади в зависимости от типа выполняемых задач.

Конкретная дата выпуска первого смартфона Samsung со сворачиваемым дисплеем не сообщается. Можно предположить, что такое устройство продемонстрируют во время проведения выставки MWC 2021. Об ориентировочной цене такой модели тоже ничего не говорится, но если учитывать стоимость нынешних складных моделей Galaxy Fold и Galaxy Z Fold 2, цена версии со сворачиваемым дисплеем тоже будет немалой.

Источник: wccftech