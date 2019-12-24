В 3 смены и без выходных: заводы Sony по выпуску сенсоров изображения для камер смартфонов не справляются со спросом





Заводы компании Sony, занимающиеся выпуском сенсоров изображения для камер мобильных устройств, работают круглосуточно, но не в состоянии удовлетворить весь имеющийся спрос. По словам главы полупроводникового бизнеса Sony Теруши Симидзу второй год подряд компания вынуждена не прекращать работу фабрик на период праздников, чтобы попытаться справиться с объёмом заказов.

При этом компания не стоит на месте и активно расширяет производство. В этом финансовом году Sony более чем удвоит свои капитальные расходы – до $2,6 млрд. Также компания строит новый завод в Нагасаки, который начнет работать в апреле 2021 года. Однако Теруши Симидзу заявляет, что судя по тому, как идут дела, даже после всех этих инвестиций в расширение производственных мощностей ресурсов компании может быть недостаточно.

«Мы вынуждены приносить извинения заказчикам, потому что мы не успеваем выпускать достаточно продукции», — добавил он.

Даже несмотря на замедление рынка смартфонов компания Sony не успевает удовлетворять постоянно увеличивающийся спрос на сенсоры изображения. Причиной такого развития ситуации называется тот факт, что сейчас в попытке стимулировать продажи производители смартфонов оснащают свои устройства всё большим количеством камер. Сейчас крайне проблематично встретить на рынке смартфоны с одной основной камерой. Как правило, устройства оснащаются двумя или тремя модулями камер. Типичная конфигурация камеры современного смартфона включает главный модуль, сверхширокоугольный модуль и дополнительный сенсор для оценки глубины снимаемой сцены. В некоторых моделях среднего и топового сегментов уже устанавливаются и по четыре основных камеры. Это увеличение количества фотосенсоров в одном смартфоне и приводит к постоянно растущему спросу на датчики изображения и подстёгивает продажи продукции Sony.

Как результат, полупроводниковое направление стало самым прибыльным сегментом бизнеса Sony после PlayStation. Во втором финансовом квартале прибыль этого направления увеличилась почти на 60%, а в нынешнем третьем финансовом квартале компания увеличила прогноз прибыли на 38%. Sony прогнозирует, что выручка от полупроводникового подразделения увеличится на 18%, при этом на датчики изображения будет приходиться около 86% всего дохода.

В мае этого года Sony заявила, что она единолично контролирует 51% рынка (по объёмам доходов) сенсоров изображения, а к 2025 финансовому году нацеливается на уровень 60%. По оценкам Симидзу, только в этом году доля Sony выросла на несколько процентных пунктов.

Напомним, недавно на дефицит объективов для камер смартфонов жаловался глава производителя оптических линз Genius Electronic Optical (GSEO). Он тоже в качестве основной причины такой ситуации называл увеличение количества камер в смартфонах.

Источник: bloomberg