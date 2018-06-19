В Австралии Apple оштрафовали на $9 млн за отказ в ремонте устройств, пострадавших из-за ошибки Error 53

Правительство Австралии оштрафовало компанию Apple на $9 млн за обман потребителей. Компания уверяла владельцев своих мобильных устройств, что не может отремонтировать гаджеты, если ранее они ремонтировались в сторонних мастерских и потеряли работоспособность из-за возникновения печально известной ошибки Error 53. Это решение стало результатом проведения расследования Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), которое было инициировано после получения многих жалоб из-за возникновения ошибки Error 53.

Напомним, скандал с ошибкой Error 53 возник в 2016 году. Проблема проявилась у тех пользователей, которые ремонтировали свои смартфоны iPhone 6 в сторонних мастерских, и при этом требовалась замена кнопки Home с интегрированным сканером отпечатков пальцев. После очередного обновления iOS такие отремонтированные устройства попросту превращались в кирпич, пользоваться ими дальше было невозможно.

Изначально сама компания Apple заявляла, что ошибка Error 53 является защитным механизмом, предназначенным для предотвращения потенциальной компрометации iPhone пользователя в результате использования «вредоносных» сторонних компонентов. Но после общественного резонанса компания всё же вынуждена была выпустить обновлённую прошивку, которая восстанавливала функциональные возможности пострадавших iPhone. В результате, Apple заявила, что ошибка Error 53 планировалась как заводской тест и не должна была влиять на потребительские устройства.

В рамках проведения расследования ACCC было установлено, что в промежуток времени с февраля 2015 года по февраль 2016 года как минимум 275 австралийских клиентов получили отказ в ремонте iPad или iPhone, если ранее их устройства ремонтировались в сторонних мастерских, например, как в случае с ошибкой Error 53. Согласно решению австралийского федерального суда, отказ Apple предоставить ремонт мобильных устройств австралийским клиентам, которые ранее ремонтировали гаджеты в сторонних мастерских, нарушает австралийское законодательство о защите прав потребителей.

Когда Apple узнала о расследовании ACCC, то запустила программу компенсации для примерно 5000 потребителей, столкнувшихся с ошибкой Error 53. Также австралийское представительство Apple инициировало проведение тренингов для сотрудников, чтобы обеспечить полное соблюдение местного законодательства. Кроме того, теперь в качестве замены компания предоставляет новые устройства вместо восстановленных тем потребителям, которые требуют это.

Добавим, в США против Apple был инициирован судебный иск в связи с появлением ошибки Error 53. Но он был отменён после того, как Apple вернула работоспособность пострадавшим устройствам и выплатила компенсацию тем потребителям, которые вынуждены были заменить устройства, признанные негарантийными.

Источник: macrumors