Компания Polestar объявила о желании выйти на биржу Nasdaq с ориентировочной оценкой $20 млрд и рассказала о планах обновления модельной линейки. Бренд придерживается линейной тактики, поэтому после купе Polestar 1 и седана Polestar 2 нас ждут кроссоверы Polestar 3 (2022) и Polestar 4 (2023), а также седан Polestar 5 (2024). А теперь немного подробнее об этой пятерке.

Как вы помните, первые две модели уже выпущены на рынок (с переменным успехом), а для кроссовера Polestar 3 объявлена производственная программа. Его начнут собирать в следующем году на мощностях завода Volvo Cars в Риджвилле (Южная Каролина), где в данный момент собирают седана Volvo S60, а со следующего года запустят производство третьего поколения кроссовера Volvo XC90.

Polestar 3 будет представлять собой более динамичный аналог модели Volvo XC90 и использовать ту же платформу SPA2, так что их сборка на одной фабрике выглядит довольно логично. Он будет позиционироваться как конкурент Porsche Cayenne и ему подобных динамичных премиальных моделей и стоить свыше $87,000 / €75,000.

В свою очередь Polestar 4 (на заглавном изображении он расположен посредине) представляет собой более компактный и доступный электрокроссовер. Его силуэт будет более «купеобразным», а ценник стартовать с более доступной отметки $55,000 / €47,500, что позволит заметно расширить аудиторию потенциальных покупателей. По сути, Polestar 4 будет кроссоверной версией существующей модели Polestar 2, то есть эта пара будет аналогична паре Tesla Model 3 / Model Y.

Концепт электрического седана Polestar Precept в серийной версии получит наименование Polestar 5. Его дизайн скорее всего незначительно изменится к этапу начала массового производства, которое назначено на 2024 год.

Все три новинки получат фирменную платформу, которая в данный момент используется в модели Polestar 2 — это пара электродвигателей суммарной мощностью 300 кВт и батарея на 78 кВтч, которая обеспечивает запас хода 500 км по циклку WLTP.

Источник: Autocar