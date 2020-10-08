Электромобиль Polestar 2 преследуют неудачи — все 2200 проданных экземпляров отозвали из-за бага, а запас хода по EPA оказался на 70 км ниже ожидаемого





Подход шведских автомобилестроителей к проектированию, качеству и безопасности своей продукции всегда был на высоком уровне, однако с электромобилем Polestar 2 что-то пошло явно не так.

Последние несколько недель владельцы электромобиля сообщали в социальных сетях о внезапном отключении энергии из-за программной ошибки, причем как при попытке завести Polestar 2, так и во время движения, что намного опаснее. Проблема не выглядела бы критичной для массового автомобиля, однако с учетом того, что компания успела продать всего 2,200 экземпляров модели, даже пара десятков случаев выглядит серьезной. В итоге производитель решил не испытывать судьбу и отозвал все проданные на данный момент электромобили Polestar 2 для исправления проблемы в сервисных центрах.

После этого репутация модели, которой прочили роль главного конкурента электромобилю Tesla Model 3, оказалась изрядно подмоченной. Однако спустя пару дней у Polestar 2 появилась еще одна проблема — реальный запас хода. Обычно производители электромобилей очень трепетно относятся именно к этому показателю и озвучивают публике заниженное значение, чтобы после официального тестирования в рамках измерительных тестов показать, что их творение превосходит оценку производителя.

Первоначально компания Polestar озвучивала для рынка США запас хода своей «двойки» с батареей на 78 кВтч на уровне 275 миль (443 км) по измерительному циклу EPA, традиционному для данной страны. Тем самым Polestar 2 нацеливался на конкуренцию с Tesla Model 3, которая в стандартной версии (Standard Range Plus) выдает «всего» 250 миль (402 км) запаса хода, а в более дорогой Long Range — 322 мили (518 км).

Однако после независимого оценивания оказалось, что Polestar 2 обеспечивает только 233 мили (375 км) по измерительному циклу EPA, то есть на 42 мили или 68 км меньше заявленного. Что самое обидное — это меньше, чем у базовой Tesla Model 3, что выбивает из рук шведской модели главный козырь. А если вспомнить, что цена Polestar 2 начинается с $60,000, тогда как ценник Tesla Model 3 в США стартует с куда более привлекательных $37,990, конкуренция заканчивается, не успев толком начаться.

Напомним, что электромобиль Polestar 2 был официально представлен в феврале 2019 года, начиная с лета 2020 года он продается на всех ключевых рынках, включая Европу, Китай и Северную Америку. В данный момент собирают только полноприводные экземпляры с мощностью 300 кВт (408 л.с.), крутящим моментом 660 Нм, батареей на 78 кВтч и запасом хода 470 км (WLTP). Чуть позже будут собирать более доступную версию модели с ценником от 39,900 евро.

Источник: Engadget (1, 2)