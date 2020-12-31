В бюджете Киева на 2021 год заложили 23 млн грн на велодорожку Соломенка-Центр (за последние пять лет на велоинфраструктуру столицы было выделено более 85 млн)

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Представители Ассоциации велосипедистов Киева (U-Cycle) сообщили, что в бюджете Киева на 2021 год депутаты заложили 23,1 млн грн на развитие велоинфраструктуры столицы. За эти средства в следующем году планируют начать строить велодорожку Соломенка-Центр.

Интересно, что первоначально в бюджет на эти цели заложили всего 6 млн грн, однако в итоге сумму пересмотрели в сторону увеличения. Всего же по данным Департамента транспортной инфраструктуры строительство маршрута оценивается в 49,058 млн грн, то есть на следующий год выделили менее половины полной стоимости проекта.

Для сравнения, в предыдущие годы на магистральные веломаршруты были выделены следующие суммы:

2015 — 15,44 млн грн (веломаршрут Троещина-Центр)

2016 — 4 млн грн (веломаршрут Троещина-Центр)

2017 — 0 грн

2018 — 50,3 млн грн (освоили не все средства).

2019 — 2,4 млн грн (семь веломаршрутов)

2020 — 13,52 млн грн (велодорожка на Набережном шоссе)

2021 — 23,1 млн грн (веломаршрут Соломенка-Центр).

Как видим, в 2019 году было зафиксировано самое масштабное вложение средств с точки зрения количества маршрутов (но не суммы средств): Виноградарь-Центр — 0,1 млн, Воскресенка-Центр — 1,2 млн, Куреневка-Центр — 0,3 млн, Лесной-Центр — 0,2 млн, Оболонь-Подол-Центр — 0,1 млн, Соломенка-Центр — 0,2 млн, Набережне шосе — 0,3 млн.

Две недели назад Генплан Киева представил карту будущих веломаршрутов столицы, согласно которой к 2025 году их протяженность увеличат до 375 км, а к 2040 году — до 1185 км.

Источник: U-Cycle