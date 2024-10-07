В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» появится еще один коллега Геральта

Четвертый сезон сериала добавит ведьмаков, которых зрители уже видели. Непонятно что они будут делать там по сюжету, но авторов сериала такие несоответствия не останавливают.

Ранее сообщалось, что ведьмак Койон, которого сыграл Зейтс Атур, вернется в четвертом сезоне. Последний раз зрители видели Койона с Весемиром и ведьмаками Школы Волка в замке Каэр Морхен. В романах Сапуовского Коэн появляется на короткий момент в самом конце саги. Сейчас стало известно, что в сезоне появится еще один ведьмак.

Зрители вновь увидят рыжее воплощение Ламберта, которого играет Пол Булион. Хотя у него была относительно небольшая роль в сериале, но когда-то авторы рассматривали даже спин-офф, сосредоточенный на нем и Койоне. Впрочем, возможна и ретроспективная сцена с обоими ведьмаками и новым исполнителем роли Геральта.

Более интересный вариант заключается в том, что сериал представит новую сюжетную линию с участием ведьмаков, чтобы они снова встретились с Геральтом. Это требует очередного изменения книжных событий, но когда режиссеров сериала это останавливало?

Не будет неожиданностью, если во время адаптации Хемсворта как Геральта он снова будет взаимодействовать с этими персонажами в четвертом сезоне. Это может произойти из-за изменений в сюжете романов или из-за эпизодов воспоминаний, которые бы возвращались к решающим моментам. Впрочем, сцены из прошлого могут показывать предыдущие моменты истории, которых зрители ранее не видели. Так или иначе, а воссоединение ведьмаков в четвертом сезоне можно считать подтвержденным.

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Источник: Redanian Intelligence