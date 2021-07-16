В Epic Games Store бесплатно раздают игры Offworld Trading Company и Obduction





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе у пользователей есть возможность пополнить свои коллекции проектами Offworld Trading Company и Obduction.

Offworld Trading Company – это научно-фантастическая экономическая стратегия реального времени. Действие игры происходит на Марсе. Игра не предусматривает ведение прямых военных действий. Вместо этого игроку предстоит сосредоточиться на торговых войнах и победить оппонентов при помощи инструментов рыночной экономики. В игре доступны как одиночный, так и многопользовательский (до восьми игроков) режимы.

Игрок выступает в качестве главы одной из четырёх компании, занимающейся добычей и поставкой природных ресурсов в человеческие колонии на Марсе и базы в астероидных полях. Добыча различных ресурсов, которые расположены на карте в хаотическом порядке, позволяет выстраивать производственные цепочки. Конечные продукты необходимы как для торговли, так и для поддержания функционирования самой базы. Чтобы победить, игроку нужно будет сделать сложный выбор о том, какие ресурсы приобретать, какие товары производить и продавать, как взаимодействовать с процветающим преступным миром планеты и какие акции приобретать. Игра Offworld Trading Company доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или же в официальном настольном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.

Obduction – это приключенческая игра с элементами головоломки, которая считается идейным преемником проектов Myst и Riven того же разработчика Cyan Worlds. Главный герой приключения оказывается похищенным с Земли и перенесён в инопланетный мир. И теперь ему необходимо найти дорогу домой. При этом предстоит исследовать местность, изучать записки, решать головоломки и принимать решения, которые могут влиять концовку игры. Многие объекты в игре могут быть выбраны и исследованы в полном трёхмерном виде, что позволяет игроку обнаружить возможные скрытые ящички или механизмы, помогающие в решении головоломок. Бесплатно получить игру Obduction можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store, а также в официальном клиенте сервиса. Также можно ознакомиться с обзором Obduction в одном из предыдущих материалов.