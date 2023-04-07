В Epic Games Store раздают Dying Light: Enhanced Edition и запустили Весеннюю распродажу

Сервис Epic Games Store подготовил сразу несколько сюрпризов для своих пользователей. В дополнение к традиционной еженедельной бесплатной раздаче игр магазин также запустил Весеннюю распродажу со скидками на многие популярные проекты и целые серии.

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На этой неделе Epic Games Store предлагает бесплатно получить игру Dying Light: Enhanced Edition. Это игра в жанре survival horror и action-adventure от первого лица с открытым миром, действие которой происходит в вымышленном ближневосточном мегаполисе Харран, охваченном зомби-апокалипсисом. Главный герой должен проникнуть в город, чтобы найти и заполучить ценные данные о вирусе. Всё идёт не совсем по плану, и теперь герой вынужден присоединиться к общине выживших, обороняющихся от бандитов и толп зомби, чтобы выжить с их помощью и выполнить своё задание. Версия Enhanced Edition включает дополнение The Following и весь дополнительный контент. Получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store. Предложение доступно во всём цивилизованном мире и не распространяется на россию и баларусь. Также предлагаем ознакомиться с обзором Dying Light от ITC.UA.

Также в раздаче участвует головоломка shapez. Это игра о строительстве заводов для автоматизации создания и обработки все более сложных форм на бесконечно расширяющейся карте. Игра доступна по следующему адресу в Epic Games Store. Раздача обеих игр будет проходить до 13 апреля.

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Весенняя распродажа Epic Games предлагает возможность купить игры со скидками до 75% (например, на The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition). Она продлится до 20 апреля. С полным перечнем игр, участвующих в распродаже, можно ознакомиться по следующему адресу.

Подборка самых популярных игр со скидками из Весенней распродажи Epic Games: