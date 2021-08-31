В еще одном российском модуле МКС обнаружили трещины





Об обнаружении несквозных трещин в старейшем российском модуле — «Заря» — сообщил генеральный конструктор российской РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.

Строительство Международной космической станции началось в 1998 году со стыковки двух модулей: «Зари» и «Юнити». «Заря» производилась в России на основе советского задела по станции «Мир-2», но оплачивалось производство и запуск модуля по заказу американской компании Boeing. Сейчас об этом не любят вспоминать в официальных публикациях, но тогда это было частью негласной американской программы по поддержке российской космонавтики.

Соловьев выразил опасения, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться. Он также заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа — например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов никто не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя.