В еще одном российском модуле МКС обнаружили трещины
Об обнаружении несквозных трещин в старейшем российском модуле — «Заря» — сообщил генеральный конструктор российской РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.
Строительство Международной космической станции началось в 1998 году со стыковки двух модулей: «Зари» и «Юнити». «Заря» производилась в России на основе советского задела по станции «Мир-2», но оплачивалось производство и запуск модуля по заказу американской компании Boeing. Сейчас об этом не любят вспоминать в официальных публикациях, но тогда это было частью негласной американской программы по поддержке российской космонавтики.
Соловьев выразил опасения, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться. Он также заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа — например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов никто не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя.
«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан.
Владимир Соловьёв
генеральный конструктор РКК «Энергия»
Это уже не первый такой инцидент — в сентябре 2019 года на МКС зафиксировали незначительную утечку воздуха из российского модуля «Звезда», а к августу 2020 года она значительно увеличилась. В октябре 2020 года в промежуточной камере модуля «Звезда» обнаружили первую трещину, но заделали ее только в марте 2021 года. При этом утечка не была устранена полностью, а только уменьшилась.
Напомним, срок работы МКС подойдет к концу в сентябре 2024 года, хотя с большой вероятностью продлят на очередные четыре года. С другой стороны, уже несколько лет обсуждается передача станции в частные руки. И у NASA есть план перехода к коммерческому использованию МКС и низкой околоземной орбиты в целом после 2024 года. Параллельно американское космическое агентство активно готовится к строительству окололунной станции Gateway. Ранее NASA поручила SpaceX отправку первых модулей станции на орбиту — их должна доставить сверхтяжелая ракета Falcon Heavy не раньше мая 2024 года. Тем временем Россия хочет объединиться с Китаем для создания базы на спутнике Земли.
NASA поручило SpaceX отправку на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy первых двух модулей окололунной станции Gateway
Китай и Россия хотят создать совместную лунную базу и отправить людей на Луну в следующем десятилетии
Трещины в «Заре» — очередное дополнение в недавней серии неудач российской космонавтики: за нештатной стыковкой модуля «Наука» с МКС были обвинения американских партнеров во вредительстве, затем отказ от планов построения национальной системы глобального космического интернета и очередной перенос «Луна-25».