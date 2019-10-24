В Европе анонсированы смартфоны Moto G8 Plus, Motorola One Macro и Moto E6 Play





Модельный ряд смартфонов Motorola пополнился стразу тремя новыми устройствами. В рамках линейки G-series предлагается новая модель среднего уровня под названием Moto G8 Plus. Также для поклонников бренда будут доступны бюджетные устройства Motorola One Macro и Moto E6 Play.

Модель Moto G8 Plus оснащена 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19:9 и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карт памяти формата microSD ёмкостью до 512 ГБ. На задней панели расположена тройная камера. Она включает 48-мегапиксельный главный сенсор (объектив с диафрагмой f/1.7), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 117 градусов) и 2-мегапиксельный сенсор определения глубины снимаемой сцены (объектив с диафрагмой f/2.2). Камера дополнена лазерным автофокусом. Фронтальная камера выполнена на базе 25-мегапиксельного сенсора. Новинка получила батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки TurboPower с передачей 15 Вт энергии. В устройстве доступны два стерео динамика с поддержкой технологии Dolby. В качестве операционной системы используется версия Android 9. Смартфон Moto G8 Plus поступит в продажу с 28 октября по цене €269.

О смартфоне Motorola One Macro мы писали в одном из предыдущих материалов, где можно изучить его подробные характеристики. Повторяться не будем, ограничимся лишь информацией о европейской цене устройства – €199, хотя для Индии стоимость установлена на уровне $140. Продажи в Европе также стартуют с 28 октября.

Наконец, наиболее доступная среди новинок модель Moto E6 Play получила 5,5-дюймовый дисплей без выреза с разрешением HD+ и пока неназванный процессор. Объём оперативной памяти также пока не разглашается. Зато известно, что ёмкость встроенного хранилища составляет 32 ГБ, и его можно расширить на дополнительные 256 ГБ при помощи карты памяти microSD. На задней панели расположена одиночная 13-мегапиксельная камера. Разрешение сенсора фронтальной камеры не уточняется. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Смартфон Moto E6 Play поступит в продажу в странах Европы в январе 2020 года по рекомендованной розничной цене €109.

Стоимость и дата старта продаж анонсированных новинок в Украине пока не сообщается.

Источник: The Verge