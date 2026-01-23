Новости Крипто 23.01.2026 comment views icon

В феврале Дональд Трамп выпустит еще одну криптовалюту — для акционеров собственной компании

Шадрин Андрей

Компания Дональда Трампа объявила, что 2 февраля 2026 года станет датой фиксации права участия в выпуске нового цифрового токена, который она планирует раздать своим акционерам. Право на получение токенов будут иметь только владельцы как минимум одной полной акции DJT.

Речь идет о Trump Media и Technology Group Corp., которая владеет социальной сетью Truth Social, стриминговой платформой Truth+ и финтех-брендом Truth.Fi, по состоянию на эту дату. Токен могут приобрести как зарегистрированные владельцы, так и конечные бенефициары. После даты фиксации Trump Media в партнерстве с Crypto.com будет выпускать (минтить) токены, фиксировать их в блокчейне и хранить цифровые активы до распределения среди акционеров. Технологической базой назван блокчейн Cronos криптобиржи Crypto.com, обеспечивающий скорость и масштабируемость. Компания уже сообщала, что акционеры, которые получат токены, могут также периодически в течение года получать различные вознаграждения, в частности льготы или скидки на продукты Trump Media.

Компания также четко указала, что токены не будут представлять долю собственности в Trump Media или любой другой структуре, не будут давать прав голоса или доли в прибыли, и, вероятно, не будут передаваться или обмениваться на наличные деньги. Это означает, что токен будет служить не как традиционный финансовый актив, а как специальный цифровой жетон лояльности или вознаграждения для акционеров с доступом к определенным сервисам и бонусам. Инициатива Trump Media вызвала интерес рынка: на фоне сообщений о выпуске токена акции DJT умеренно росли. В то же время эксперты отмечают, что необычность таких токенов усложняет их классификацию как традиционных криптовалют или активов с внутренней стоимостью.

Важно, что это не первый случай, когда структуры, связанные с Дональдом Трампом, выпускали цифровые активы. Ранее Trump Media и его команда активно развивали криптографические продукты: компания через Crypto.com уже покупала значительные объемы токенов Cronos (CRO) в крупном партнерском соглашении, а в 2025 году Truth Social запустила функцию Truth Predict для торговли контрактами прогнозов через CDNA, также построенную на технологиях Crypto.com.

Кроме того, представители близкого к Трампу проекта World Liberty Financial, который связывают с семьей Трампов, в прошлом выпускали собственный токен WLFI и работали со стейблкоином USD1, а сам Дональд Трамп в своих декларациях указывал доходы от продажи криптоактивов, включая токены World Liberty, что принесло ему десятки миллионов долларов. Интересно быть наблюдать за судьбой токена «для своих» на фоне падений, которые сопровождают публичные, «массовые» криптопродукты от компаний Трампа.

