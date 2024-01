В феврале Samsung покажет первую в мире память GDDR7 с пропускной способностью 37 Гбит/с

Память GDDR (Graphics Double Data Rate) является важнейшим компонентом высокопроизводительных устройств, особенно в сегментах графики и искусственного интеллекта. Новейшей разработкой в этой сфере является версия GDDR7, которую Samsung впервые анонсировала на Tech Day 2022. И в скором времени корейская компания представит дополнительные сведения об этой памяти.

В феврале в Сан-Франциско будет проходить мероприятие 2024 IEEE International Solid-State Circuit Conference, в рамках которого будет проходить сессия High-Density Memory and Interfaces. В расширенной программе этого мероприятия запланирована конференция с названием A 16Gb 37 Gb/s GDDR7 DRAM with PAM3-Optimized TRX Equalization and ZQ Calibration.

Пока что это все сведения, которые есть на текущий момент. Однако уже можно понять, что Samsung намерена представить высокопроизводительную память GDDR7 с пропускной способностью 37 Гбит/с. Она будет использовать модуляцию PAM3. Развитие технологии предусматривает увеличение скорости передачи сигналов и размеров пакетов без значительного увеличения внутренних частот ячеек памяти. Это позволяло каждой версии GDDR повысить частоту шины памяти, тем самым повысив производительность.

Как ожидается, GDDR7 обеспечит лучшую производительность, чем GDDR6, а также более низкое энергопотребление и затраты на внедрение, чем GDDR6X. Кроме того, GDDR7 предлагает способы оптимизации эффективности памяти и энергопотребления. Это достигается за счет четырех различных режимов синхронизации чтения. Подсистемы памяти GDDR7 также могут выдавать две независимые команды параллельно, оптимизируя энергопотребление.

Предполагается, что массовое использование памяти GDDR7 начнется вместе с выходом следующего поколения GPU AMD и NVIDIA, вероятно, позднее в этом году.

Источник: techradar