В Final Fantasy XV для ПК будет костюм Гордона Фримена из Half-Life и демо-версия с первой главой

В скором времени поклонникам игры Final Fantasy XV станет доступна версия Final Fantasy XV: Windows Edition. Её релиз запланирован на 6 марта. Особенность ПК-версии игры станет наличие костюма Гордона Фримена из Half-Life.

В частности, при покупке Final Fantasy XV: Windows Edition игроки получат несколько оригинальных внутриигровых предметов, включая защитный костюм Half-Life, разработанный в научно-исследовательском комплексе «Черная Меза», монтировку, очки учёного в толстой чёрной оправе. Предметы будут доступны как в одиночной сюжетной кампании, так и в многопользовательском режиме «Товарищи». Чтобы получить все эти предметы, нужно приобрести игру Final Fantasy XV: Windows Edition в сервисе цифровой дистрибуции Steam до 1 мая.

Кстати, с 26 февраля в Steam станет доступна демо-версия игры Final Fantasy XV: Windows Edition. Пользователи смогут пройти обучение основам игрового процесса и закончить первую главу, а заодно им представится возможность оценить возможности своей системы при запуске игры. Отметим, разработчики обещали реализовать в Final Fantasy XV: Windows Edition поддержку полного набора технологий NVIDIA Gameworks, формат объектно-ориентированного звука Dolby Atmos, дополнительные эффекты и т.д. Для установки версии с «обычными» HD-текстурами потребуется 100 ГБ свободного дискового пространства. А тем игрокам, которые захотят запускать игру в разрешении 4K (3840×2160 точек) с поддержкой HDR10, необходимо иметь свободными 155-170 ГБ на накопителе.

Источник: The Verge, Staem