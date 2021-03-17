В Geekbench засветился флагманский дискретный GPU Intel DG2 (Xe-HPG) с 512 исполнительными блоками
В базе данных Geekbench обнаружилась информация о грядущем графическом процессоре с кодовым названием DG2-512EU, который основан на архитектуре Xe-HPG. Также в Geekbench выявлены сведения о процессоре Intel Alder Lake-S с 16 вычислительными ядрами. Оба устройства обладают флагманскими характеристиками будущей игровой платформы Intel.
Пока что Intel не раскрыла информацию о том, когда будут анонсированы графические процессоры DG2. Но благодаря утечкам уже можно составить представление о том, чего от них можно ожидать в плане технических характеристик. Семейство DG2 будет состоять из трёх различных графических процессоров, отличающихся количеством вычислительных блоков. Флагманский GPU DG2 будет иметь 512 исполнительных модулей (Compute Units в безе данных Geekbench). Intel также работает над более простыми вариантами, включающими 384 и 128 исполнительных модулей.
|Кодовое название
|GPU
|Шейдерные блоки
|Память
|Шина памяти, бит
|Xe-HPG 512EU
|DG2-512EU
|
4096
|
16/8 ГБ GDDR6
|
256
|Xe-HPG 384EU
|DG2-384EU
|
3072
|
12/6 ГБ GDDR6
|
192
|Xe-HPG 256EU
|DG2-384EU
|
2048
|
8/4 ГБ GDDR6
|
128
|Xe-HPG 192EU
|DG2-384EU
|
1536
|
4 ГБ GDDR6
|
128
|Xe-HPG 128EU
|DG2-128EU
|
1024
|
4 ГБ GDDR6
|
64
|Xe-HPG 96EU
|DG2-128EU
|
768
|
4 ГБ GDDR6
|
64
Флагманская версия GPU DG2 работает на частоте 1,8 ГГц. Графический процессор дополнен памятью объёмом 12,6 ГБ. Скорее всего, объём видеопамяти не ограничен 12 ГБ, а может быть представлен и 16 ГБ, как утверждали предыдущие утечки. Вероятно, часть памяти используется другими общими системными ресурсами.
Что касается центрального процессора Alder Lake-S, то это флагманская модель с 16 вычислительными ядрами (8 больших ядер + 8 малых ядер), поддерживающая 24 потока инструкций. В этой утечке фигурирует частота процессора 4,6 ГГц, и это первый раз, когда Geekbench корректно отображает частоту флагмана Alder Lake-S. Однако ещё предстоит выяснить, относятся базовая и повышенная частота в утечке к большим или к малым ядрам.
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Что касается самого результата теста GPU OpenCL, то производительность, откровенно говоря, не впечатляет. Вероятно, это связано с тем, что аппаратная платформа не использовало весь свой потенциал. На данный момент результат не выдерживает сравнения даже с существующими графическими процессорами начального уровня.
Источник: videocardz