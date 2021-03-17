В Geekbench засветился флагманский дискретный GPU Intel DG2 (Xe-HPG) с 512 исполнительными блоками





В базе данных Geekbench обнаружилась информация о грядущем графическом процессоре с кодовым названием DG2-512EU, который основан на архитектуре Xe-HPG. Также в Geekbench выявлены сведения о процессоре Intel Alder Lake-S с 16 вычислительными ядрами. Оба устройства обладают флагманскими характеристиками будущей игровой платформы Intel.

Пока что Intel не раскрыла информацию о том, когда будут анонсированы графические процессоры DG2. Но благодаря утечкам уже можно составить представление о том, чего от них можно ожидать в плане технических характеристик. Семейство DG2 будет состоять из трёх различных графических процессоров, отличающихся количеством вычислительных блоков. Флагманский GPU DG2 будет иметь 512 исполнительных модулей (Compute Units в безе данных Geekbench). Intel также работает над более простыми вариантами, включающими 384 и 128 исполнительных модулей.

Кодовое название GPU Шейдерные блоки Память Шина памяти, бит Xe-HPG 512EU DG2-512EU 4096 16/8 ГБ GDDR6 256 Xe-HPG 384EU DG2-384EU 3072 12/6 ГБ GDDR6 192 Xe-HPG 256EU DG2-384EU 2048 8/4 ГБ GDDR6 128 Xe-HPG 192EU DG2-384EU 1536 4 ГБ GDDR6 128 Xe-HPG 128EU DG2-128EU 1024 4 ГБ GDDR6 64 Xe-HPG 96EU DG2-128EU 768 4 ГБ GDDR6 64

Флагманская версия GPU DG2 работает на частоте 1,8 ГГц. Графический процессор дополнен памятью объёмом 12,6 ГБ. Скорее всего, объём видеопамяти не ограничен 12 ГБ, а может быть представлен и 16 ГБ, как утверждали предыдущие утечки. Вероятно, часть памяти используется другими общими системными ресурсами.

Что касается центрального процессора Alder Lake-S, то это флагманская модель с 16 вычислительными ядрами (8 больших ядер + 8 малых ядер), поддерживающая 24 потока инструкций. В этой утечке фигурирует частота процессора 4,6 ГГц, и это первый раз, когда Geekbench корректно отображает частоту флагмана Alder Lake-S. Однако ещё предстоит выяснить, относятся базовая и повышенная частота в утечке к большим или к малым ядрам.

Что касается самого результата теста GPU OpenCL, то производительность, откровенно говоря, не впечатляет. Вероятно, это связано с тем, что аппаратная платформа не использовало весь свой потенциал. На данный момент результат не выдерживает сравнения даже с существующими графическими процессорами начального уровня.

Источник: videocardz