В iOS 14.5 beta 2 появилось более 200 новых эмодзи

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Apple выпустила вторую бета-версию iOS 14.5, которая содержит 217 новых эмодзи из релиза Unicode 13.1. Большая часть из них является вариацией существующих эмодзи. Например, появились новые виды «Пары с сердцем».

Также среди эмодзи теперь можно найти как мужчин, так и женщин с бородой. Появились и новые эмоции для смайлов, например, «Выдыхающее лицо», «Лицо со спиральными глазами» и «Лицо в облаках». А вот эмодзи сердца теперь доступен в двух новых версиях: в огне и в бинтах.

Apple изменила и некоторые существующие эмодзи. К примеру, эмодзи шприца теперь не содержит капель крови, а наушники стали похожими на AirPods Max.

К слову, владельцы смартфонов Pixel получили набор эмодзи Unicode 13.1 еще в декабре прошлого года.

Источник: Emojipedia