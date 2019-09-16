КГГА обещает до конца года выдать киевским школьникам электронные ученические билеты для бесплатного проезда в транспорте (студенты получат транспортные карты с 50% скидкой на проезд)

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Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что до конца текущего года все киевские школьники получат персонализированные электронные билеты для бесплатного проезда в общественном транспорте. В свою очередь студентам пообещали специальную транспортную карту с возможностью покупать билеты и проездные с 50% скидкой.

Все ученики заведений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева. Билеты все школьники получат бесплатно, они будут действовать в течение всего обучения в школе на все виды транспорта, без ограничения поездок.

Для студентов будет выпущена студенческая транспортная карта, на которую будет представлена ​​возможность покупать транспортные продукты (билеты, проездные) с 50% скидкой. Точные сроки выпуска такой карты пока не называются.

Для того, чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в личном кабинете киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, которое отвечает требованиям к оформлению ученического билета. Услуга предоставляется в несколько этапов: сначала отправленная ​​заявка попадает в заведения образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.

Впервые о возможности использовать «Карточку ученика» для льготного проезда в общественном транспорте столицы стало известно еще в 2018 году. А в 2017 году Mastercard и Ощадбанк выпустили электронный ученический билет для 300 учеников киевской гимназии №107, который выполняет функции удостоверения, пропуска и платежной карты.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года в Киеве произойдет полноценный запуск системы электронного билета Kyiv Smart Card, в результате в общественном транспорте и кассах перестанут продавать бумажные билеты и жетоны, уберут кондукторов и дадут возможность оплачивать проезд банковскими картами.

Источник: КГГА