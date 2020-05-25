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В Киеве открылось метро (Новые правила работы столичной подземки)

В Киеве открылось метро (Новые правила работы столичной подземки)

В Киеве открылось метро (Новые правила работы столичной подземки)


Как и было запланировано, утром 25 мая после более чем двухмесячного простоя из-за коронавируса заработали (в обычном режиме) все линии киевского метрополитена.

По словам корреспондента издания УП, в метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. В то же время также разрешают заходить в метро без перчаток, что противоречит правилам.

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Накануне Киевская городская государственная администрация соответствующим распоряжением утвердила новые правила работы столичного метрополитена в условиях действующего «адаптивного» карантина. Документом предусматривается усиленная дезинфекция вагонов и станций метрополитена, а именно:

  • вагоны метро должны дезинфицировать перед каждым рейсом существенными количествами антисептического вещества;
  • каждые три часа должны дезинфицировать станции метро (обязательно — перед открытием станций метро);
  • все пассажирские зоны должны проходить усиленную обработку дезинфицирующими средствами: ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни эскалаторов, вестибюли, платформы станций.

При этом работники подземки обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

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Что же касается пассажиров, в их отношении предусмотрен санитарный контроль и ряд требований:

  • на входе в помещения станций должны быть дежурные, которые будут следить за пассажирами. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания — обязательный температурный скрининг;
  • пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты, а именно: в масках или респираторах;
  • пассажиры должны соблюдать безопасное расстояние не менее 1,5 метра друг от друга в очередях в кассы, терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях — ранее администрация сделала соответствующую разметку для социального дистанцирования.

Кроме того, администрация метрополитена обязалась ограничивать количество пассажиров на станциях в случае скопления — в случае возникновения слишком больших скоплений людей станции будут полностью или частично закрывать на вход.

Источник: КГГА и УП

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