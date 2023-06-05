В компактный корпус для ПК SilverStone Sugo 17 можно установить четырехслотовую RTX 4090

На Computex 2023 SilverStone представила компактный корпус из серии Sugo, в котором можно разместить NVIDIA RTX 4090 или другую четырехслотовую видеокарту. Более того, она получит дополнительное охлаждение в виде вентиляторов, расположенных сверху и сбоку.

Курс Управління командою в бізнесі Більше ніякого мікроменеджменту Хочу на курс

Корпус SilverStone Sugo 17 действительно компактный, но не маленький – его объем равен 23,5 л. Предыдущая модель, Sugo 16, была сравнительно небольшой, 13 л, но кейсы Sugo 15 и Sugo 14 вмещали более 19 л. Компании пришлось пересмотреть собственное определение компактных корпусов (SFF), которые должны были быть меньше 23 л, но современные комплектующие диктуют свое.

Единственное существенное ограничение для сборки системы в Sugo 17 – платы mini-ATX и micro-ATX. Это выгодно отличает его от предшественников: в Sugo 17 помещались только mini-ATX и mini-ITX. Также возможна установка компактного или полноразмерного блока питания, что еще больше расширяет выбор сборщика.

Особенность Sugo 17 – продуманная система охлаждения. В верхней части, над видеокартой, можно установить радиатор до 360 мм длиной или три 120 мм вентилятора. На боковой стороне слева от видеокарты расположены четыре 80 мм кулера, отводящие от нее тепло. Еще три кулера по 120 мм можно расположить внизу справа, для обдува материнской платы и прочих комплектующих. Корпус определенно не самый тихий, но вполне комфортный даже для самого мощного «железа». А вот RTX 4090 от Cooler Master в кейс уже не поместится.

Кроме компактных корпусов в ассортименте SilverStone есть и обычные кейсы, а также системы охлаждения. На Computex были представлены инновационные кулеры IceMyst AiO и шасси Alta F2 Super Tower.

Источник: Tom’s Hardware