В Корее создали OLED-шляпу, которая "подавляет" выпадение волос на 92%

Корейские ученые разрабатывают OLED-шляпу для светотерапии по предотвращению выпадения волос и ускорению их роста.





По результатам лабораторных экспериментов система подавляла возрастные изменения в клетках волос почти на 92% по сравнению с необработанными клетками. Это значительно эффективнее красного света, который используется во многих современных шлемах от выпадения волос.

Новая технология базируется на использовании ближнего инфракрасного света, специально настроенного для воздействия на клетки дермального рецептора человека, играющие ключевую роль в регенерации волос у основания волосяных фолликулов. В отличие от остальных методов фототерапии против выпадения волос, новая платформа не требует носить жесткий и громоздкий шлем. Она помещается в гибкую шляпу, которая плотно прилегает к коже головы и которую легко и стильно можно носить где угодно.

Излучаемый на кожу головы свет более рассеянный по сравнению с современными методами, которые обычно используют светодиоды и лазеры. Органические светодиоды (OLED) излучают рассеянный свет, который распределяется более равномерно.

«Благодаря своей тонкости и гибкости OLED-дисплеи могут плотно прилегать к изогнутой поверхности кожи головы, обеспечивая равномерное световое воздействие по всей области», — объясняет инженер-электрик Кён Чхоль Чой из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST).

Пока это устройство в виде шляпы еще не тестировалось на реальных людях. Однако ключевая технология, лежащая в его основе, продемонстрировала хорошие результаты в начальных экспериментах. Постаревшие клетки волос играют ключевую роль во многих формах выпадения волос, включая наследственное облысение по типу «грибкового синдрома» (андрогенная алопеция) — самой распространенной формой облысения в мире.





По мере старения и отмирания волосяных фолликул, в них происходит экспрессия биомаркера β-галактозидазы. Этот фермент впервые был описан в 1995 году и в настоящее время используется для оценки эффективности средств против выпадения волос. Новое OLED-устройство демонстрирует положительные результаты по этому ферменту. Система адаптирована для излучения ближнего инфракрасного света в диапазоне 730-740 нм. Исследователи утверждают, что это оптимальный диапазон для активации клеток дермального рецептора.

Если результаты подтвердятся в реальных клинических испытаниях, эта технология может оказаться более эффективным средством лечения выпадения волос. Безрецептурное средство для местного применения, которое называется миноксидилом, может замедлить выпадение волос и способствовать их частичному росту, но оно подходит не всем.

Чтобы избежать инвазивной пересадки волос, все больше людей, страдающих от выпадения волос, обращаются к низкоинтенсивной светотерапии, которая демонстрирует определенную эффективность в лечении андрогенной алопеции у обоих полов. Исследователи из KAIST хотят улучшить эти результаты. Теперь они надеются создать полностью моющуюся версию своей шляпы от выпадения волос, которая сможет выдерживать ежедневное использование.

