В кинофраншизе «Звездные войны» дебютирует Кэл Кэстис из игр Star Wars Jedi, — инсайдер

Энакин и Люк Скайуокер остались в прошлом, Рей не «зашла» фанатам, поэтому «Звездные войны» ищут нового героя. Кэл Кестис из игр Star Wars Jedi стал следующим кандидатом.

По словам инсайдера Daniel RPK на его аккаунте Patreon, Кэл Кэстис «очень скоро» станет экранным персонажем. Деталей не слишком много, но источник говорит, что дебют персонажа состоится на Disney+. Вероятно, это будет дебют в собственном сериале, или в одном из существующих, как «Асока».

Информация неофициальная, поэтому относиться к ней нужно критически. Но она имеет под собой основания: информатор предоставлял надежные данные в прошлом, персонажа положительно воспринимают поклонники «Звездных войн» Актер Кэмерон Монаган, из которого делали персонажа игр, в последнее время становится более известным. Его появление ожидается в в следующем фильме «Трон».

События игры Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) происходят через пять лет после фильма «Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов». На падшего Кэла Кэстиса охотится Галактическая империя, преследуемый Имперской инквизицией, он должен завершить обучение и участвует в восстановлении Ордена джедаев Сиквел Star Wars Jedi: Выживший разворачивается еще через пять лет. Кэстис и его друзья продолжают бороться с тиранией Империи.

Сюжетные линии Кэстиса и его предыстория могут стать основой для киноперсонажа. Он медленно открывает свою связь с Силой и оказывается в конфликте с Империей. Кэл даже столкнулся с Дартом Вейдером на спутнике Мустафара. Игры также намекают на связь Кестиса с группой чувствительных к Силе детей. При желании историю молодого джедая из игр можно было бы легко перенести на экран, при этом не затрагивая саги о Скайуокерах.

Источники: FandomWire, The Disinsider