«Трон: Арес» — первые кадры и детали сюжета из Disney D23

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Disney обнародовала первые кадры ленты «Трон: Арес», третьего фильма фантастической франшизы о мире виртуальной реальности внутри компьютерного мейнфрейма.

Актеры Джаред Лето, Эван Питерс, Грета Ли и Джефф Бриджес представили первый взгляд на фильм во время презентации Disney D23. Также на презентации продемонстрировали музыку к фильму, созданную Nine Inch Nails и Аттикусом Россом. Трент Резнор и Росс, получившие «Оскар» за музыку к фильмам «Социальная сеть» 2010 года и «Душа» 2020 года, ненадолго появились на сцене после объявления.

Джаред Лето в фильме играет Ареса, одну из программ цифровой вселенной, которой поручено войти в реальный мир. Грета Ли играет Еву Ким, «гениальную программистку, чья лучшая работа открывает путь Аруэсу в наш мир». Эван Питерс выступает в роли Джулиана Диллинджера, фамилия которого напоминает злодея первого «Трона», вышедшего на экраны в 1982 году.

Видео, показанное на презентации, начинается с того, как Диллинджер рассказывает о будущем человечества: «С тех пор, как люди смотрели на звезды и задавались вопросом, одни ли мы? Оказывается, мы смотрели в неправильном направлении, потому что разумная жизнь существует, но она не где-то, а здесь. Так много разговоров об искусственном интеллекте и больших технологиях, виртуальных мирах, когда мы этого достигнем. Ну, люди, мы никуда не пойдем — они идут сюда».

Арес в реальном мире касается дождя. «Что-то происходит в моей душе, я не понимаю. Я пришел сюда, чтобы что-то найти», — говорит он. Показан автомобиль, разрезанный пополам светом, босого Бриджеса в белом халате который говорит: «Приветствую, программа».

Режиссером фильма стал Йоахим Реннинг («Малефисента: Владычица зла», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок»). Ленту снимают по сценарию Джесси Вигутоу и Джека Торна. Среди актеров Джоди Тернер-Смит, Джиллиан Андерсон, Хасан Минаж, Артуро Кастро, Кэмерон Монаган и Сара Дежарден.

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«Технологии и искусственный интеллект вездесущи в нашей жизни. Какое идеальное время, чтобы вернуться в этот удивительный мир. Точнее, чтобы этот удивительный мир посетил нас», — говорит Джефф Бриджес. «Действительно невероятно думать, что мы сделали оригинал в 1982 году. Это удивительно — мы никогда не думали, что будем иметь это наследие, которое продлится все эти годы», — сказал Бриджес во время презентации.

В апреле Бриджес рассказал в подкасте, что возвращается в фильм «Трон: Арес», но его коллеги по фильму «Наследие» Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд, которые играют взрослого сына Флинна и умную программу, которая выходит в реальный мир, не появятся в новом фильме.

Источник: Variety

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