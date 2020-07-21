В мессенджер Viber добавили новую функцию «реакции на сообщения», которая скоро будет доступна в сообществах

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Компания Rakuten Viber объявила о введении в свой мессенджер новой функции «реакции на сообщения» (Message Reactions), которая вскоре будет доступна в сообществах.

Во Всемирный день эмодзи, который прошел 17 июля, Viber опросил своих пользователей из разных стран, чтобы узнать, какой их эмодзи самый любимый. Они могли выбрать один из 5 смайликов — «сердце», «смех», «шок», «печаль» или «злость» (💜, 😆, 😲, 😢, 😡).

Среди украинских пользователей платформы самым популярным эмодзи стал эмодзи «сердце». 56% украинцев проголосовали за него в сообществе «Viber Украина». 33% выбрали смайлик «смех». Все вышеупомянутые эмодзи будут доступны как реакции на сообщения во всех сообществах Viber.

Чтобы отреагировать на сообщение, необходимо нажать на иконку сердечка, которая находится возле любого сообщения, и выбрать один из эмодзи: «сердце», «смех», «шок», «печаль» или «злость». Широкий спектр эмоций предоставляет пользователям возможность показать свое отношение к сообщениям, фотографиям, видео или любому другому контенту в сообществах, на которые они подписаны.

Общение — двусторонний процесс, а поэтому пользователям необходимо понимать, что другие думают о его сообщении. Чтобы это узнать, необходимо нажать на сообщение и выбрать функцию «Информация».

«Для нас чрезвычайно важно предоставить своим пользователям множество способов проявить себя в общении с другими. Возможность поставить «лайк» сообщению недостаточно хорошо охватывает широкий спектр эмоций, который возникает у людей во время общения. Нам нужно было предложить пользователям нечто большее. Теперь функция «отреагировать на сообщения» полностью это реализовывает», — считает операционный директор Rakuten Viber, Офир Эял.

Напомним, что недавно Viber запустил функцию создания анимированных GIF-файлов непосредственно в мессенджере, а также добавил исчезающие сообщения в обычные чаты.

Источник: Viber