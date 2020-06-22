Viber запустил функцию создания анимированных GIF-файлов непосредственно в мессенджере

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Компания Rakuten Viber сообщила о запуске новой функции, которая позволяет пользователям мессенджера Viber самостоятельно создавать анимированные GIF и делиться ими с друзьями и близкими. Функция создания GIF уже доступна на iOS и будет запущена на Android в течении следующих недель.

Разработчики функции отметили, что зачастую трудно угадать чье-то настроение только по текстовому сообщению. Хотя иногда в этом и могут помочь эмодзи, все же существуют определенные ограничения в том, что собеседник может передать в виде текста. Новая функция создания GIF от Viber как раз и призвана сделать общение в текстовом виде еще точнее и понятнее.

В любом чате пользователи Viber могут записать короткое видео на камеру приложения или выбрать видео из галереи и превратить его в бесконечный GIF в режиме бумеранга, ускорения или реверса.

Для того, чтобы сделать из видео новый GIF файл, пользователю необходимо:

Обрезать видео, чтобы оставить самую интересную часть для GIF.

Выбрать режим проигрывания GIF — от бумеранга с бесконечными повторами до реверса, замедления и ускорения в 2 или 4 раза.

Украсить новый GIF надписями различных шрифтов и цветов, а также дудлами или стикерами.

“Сегодня Viber стремится предоставить пользователям как можно больше возможностей проявить себя во время общения в приложении. Как у нас в компании принято говорить — эмодзи может заменить слово, но GIF или стикер может заменить целое предложение. Теперь с возможностью создавать собственные GIF пользователи смогут точнее и интереснее передать свои мысли”, — отметил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.

Напомним, что на прошлой неделе Viber запустил групповые видеозвонки неограниченной продолжительности с участием до 20 человек.

Источник: Viber