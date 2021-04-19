В Microsoft Edge тестируется новый режим производительности с иным принципом работы «спящих» вкладок





Microsoft приступила к тестированию нового режима производительности в браузере Edge. Пока что он доступен только части пользователей новейшей тестовой сборки Edge Canary, тогда как другие могут активировать экспериментальный режим с помощью специального флага.

Как следует из описания функциональности в официальном блоге, «режим производительности помогает оптимизировать скорость, отзывчивость, использование памяти, процессора и батареи, а прирост быстродействия может варьироваться в зависимости от характеристик устройства и сценариев работы браузера».

Никаких оценок и точных данных Microsoft не дает, поэтому сложно сказать, насколько сильно этот новый режим ускоряет Edge (и есть ли вообще хоть какой-то прирост). Известно, что он затрагивает функцию Sleeping Tabs. При активации этого режима вводится пятиминутный интервал между обращениями к «спящим» вкладкам (те, которые долго находятся в фоне). Microsoft представила функцию «спящий» вкладок в Edge ранее в этом году как механизм эффективного распределения системных ресурсов — при необходимости он автоматически выгружает неактивные вкладки из памяти и перенаправляет ресурсы на активные вкладки, с которыми пользователь работает в конкретный момент.

Логично предположить, что этот новый режим производительности в Edge окажется наиболее полезным для мобильных ПК и в теории сможет существенно продлить время автономной работы на батарее. Что примечательно, Google последние полгода тоже активно работает над улучшением производительности и более эффективным расходом энергии в браузере Chrome.

В прошлом месяце Google первой объявила о сокращении цикла подготовки новых выпусков Chrome с шести до четырёх недель, после чего Microsoft тоже перевела Edge на четырехнедельный график обновления.