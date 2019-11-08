В минувшем квартале было продано 14,2 млн умных часов (рост на 42%), каждые вторые — Apple Watch





Аналитическая компания Strategy Analytics подготовила свежий отчет, рассказывающий о расстановке сил на рынке умных часов в третьем квартале. Согласно ему, бесспорным лидером рынка продолжает оставаться Apple с умными часами Watch, причем конкурентов у купертиновцем на этом поприще нет и близко.

Всего за прошлый квартал было реализовано 14,2 млн часов. Это на 42% больше, нежели годом ранее. При этом Apple смогла за год нарастить поставки часов Watch на 51%, до 6,8 млн штук, в результате чего ее доля увеличилась с 45,0% до 47,9%. То есть, несмотря на то, что часы Apple Watch весьма недешевые, в минувшем квартале их выбирал каждый второй покупатель.

Компания Поставки по итогам III кв. 2018, млн шт. Рыночная доля III кв. 2018 Поставки по итогам III кв. 2019, млн шт. Рыночная доля III кв. 2019 Рост поставок Apple 4,5 45,0% 6,8 47,9% 51% Samsung 1,1 11,0% 1,9 13,4% 73% Fitbit 1,5 15,0% 1,6 11,3% 7% Другие компании 2,9 29,0% 3,9 27,50% 35% Всего 10 100% 18,2 100% 42%

Второе место за Samsung, которая за год нарастила поставки еще в большей степени — на 73%, до 1,9 млн, что соответствует росту доли рынка с 11% до 13,4%. На третьем месте находится Fitbit, которая на прошлой неделе была куплена Google за $2,1 млрд. Она смогла незначительно нарастить поставки (с 1,5 до 1,6 млн), но ее доля уменьшилась с 15% до 11,3% из-за более высоких темпов роста рынка.

Все остальные производители суммарно отгрузили в течение квартала 3,9 млн умных часов против 2,9 млн год назад. При этом суммарная доля рынка, занимаемая всеми производителями не из первой пятерки, уменьшилась с 29,0% до 27,5%.

В начале этой недели Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а затем вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг подтвердил скорый выход Redmi Watch. Интересно будет посмотреть, сможет ли Xiaomi изменить расстановку сил на рынке. Коллеги Strategy Analytics из IDC прогнозируют, что Apple останется лидером рынка умных часов и в 2023 году, но ее доля упадет до 25,9%.

Источник: Strategy Analytics