В ноутбуке Huawei нашли 5-нм чип, сделанный на Тайване, а не в Китае

Новейший ноутбук Huawei Technologies Co. работает на чипе производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), как стало известно после разборки устройства, опровергающего разговоры об очередном китайском технологическом прорыве.

Ноутбук Qingyun L540 содержит 5-нм чип, изготовленный тайваньской компанией в 2020 году, примерно в то время, когда санкции США перекрыли доступ Huawei к производителю чипов, обнаружила исследовательская фирма TechInsights для Bloomberg. Это противоречит предположениям, что внутренний партнер Huawei по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) мог достичь значительного скачка в технологии производства.

В августе прошлого года Huawei вызвала ажиотаж в США и Китае, выпустив смартфон с 7-нм процессором, изготовленным шанхайской компанией SMIC. Анализ, проведенный канадской исследовательской организацией показал, что чип Mate 60 Pro лишь на несколько лет отстает от передовых технологий, чего должны предотвратить торговые ограничения США. Это открытие вызвало празднование на китайской технологической сцене, а в США дебаты об эффективности санкций.

TechInsights обнаружила в ноутбуке процессор Kirin 9006C, изготовленный по 5-нм технологическому процессу TSMC, который был собран и упакован примерно в третьем квартале 2020 года. Отраслевые эксперты ранее предполагали, что SMIC достигла этой вехи, разработав обходные пути к санкциям США, что ознаменовало бы второй технологический триумф китайского национального производителя в течение нескольких месяцев.

Успехи, воплощенные в смартфоне Mate 60 в 2023 году, закрепили за Huawei роль флажка китайских усилий, направленных на отказ от западных технологий и создание отечественных альтернатив. Китайские потребители раскупили этот смартфон в последнем квартале, что помогло компании вернуть символически важный порог дохода в 100 миллиардов долларов, взорвав тем самым доминирование Apple Inc. на рынке смартфонов iPhone.

Вылазка на территорию 5 нм стала бы большим скачком для конгломерата из Шэньчжэня, приблизив его к самым современным технологическим процессам, которые используются, в основном сосредоточенных вокруг 3 нм узлов. До того, как TSMC разорвала связи с Huawei, она снабжала китайскую фирму чипы с 5-нм техпроцессом.

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Непонятно, как Huawei удалось приобрести процессор трехлетней давности, хотя китайская компания накапливала запасы жизненно важных полупроводников с тех пор, как США начали перекрывать ей доступ к компонентам и оборудованию по всему миру. Хотя Huawei находится в списке компаний Вашингтона с 2019 года, только в 2020 году TSMC перестала принимать заказы от Huawei, чтобы соответствовать повышенным торговым ограничениям США.

С этого момента Huawei вложила миллиарды в исследование и накопление запасов микросхем, а также создала внутреннюю сеть поставщиков и производственных партнеров, в некоторых случаях при поддержке правительства.