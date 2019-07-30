«В один клик без очередей и взяток»: Президент Украины подписал указ о развитии электронных услуг

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам», направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

Документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

«Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах», – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров.

По его словам, аудит реестров и дальнейшее их упорядочение, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из различных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.

«Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом», – добавил советник Главы государства.

Кроме того, указ Президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. Так, указом в первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект «єМалятко»), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т. п.

«Сейчас мы проводим исследование в отношении коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь внедрить их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте», – сообщил Михаил Федоров.

Также указом дан старт работе над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, – ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

«Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карт с электронной подписью, но приоритетным будет внедрение и масштабирование таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно скорее почувствовать преимущества цифровых преобразований в стране», – отметил советник Президента.

Ранее президент призвал украинцев пройти опрос в рамках инициативы «Держава в смартфоні», чтобы выяснить, что не так с государственными услугами.

Источник: Президент Украины