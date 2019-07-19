«Що не так з держпослугами?»: президент призвал украинцев пройти опрос в рамках инициативы «Держава в смартфоні»

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За последний месяц мы уже несколько раз писали о правительственной инициативе «Держава в смартфоні» (вкратце: цель в том, чтобы к 2024 году иметь 90% государственных услуг онлайн), но сегодня снова появился особый (пятничный) повод: президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой поучаствовать в опросе с говорящим названием «Що не так з держпослугами?». Этот опрос должен помочь команде президента в корне все изменить, только неясно, каким именно образом.

Сам опрос состоит из семи вопросов, из которых только два имеют непосредственное отношение к теме:

«С какими трудностями вы сталкиваетесь, пользуясь государственными услугами?» «В чем для вас главная ценность государственных услуг онлайн?»

В первом респондентам на выбор предлагают выбрать максимум два из предложенных вариантов ответа (опции написать свое мнение нет).

Во втором выбор упрощен до двух вариантов.

Не совсем понятно, каким образом собранные благодаря этому опросу данные могут помочь в вопросе внедрения цифровых технологий в государственное управление и создания заветной системы электронного правительства по аналогии с эстонской, по праву считающейся одной из лучших.

Источник: Владимир Зеленский Facebook