В отделениях «Укрпошты» можно снимать наличные с банковских карт

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В конце прошлого года стало известно, что Национальный банк Украины намерен позволить снимать наличные на кассах магазинов и ресторанов. И вот теперь у украинцев появилась возможность снимать деньги с карт не только в банкоматах, но и в кассах. Одной из первых организаций, предоставляющих такую возможность, стала «Укрпошта».

Отмечается, что компания ввела возможность снятия наличных с банковских карт своих клиентов в отделениях, оборудованных терминалами. Данная услуга доступна более чем 3 тыс. отделений, расположенных преимущественно в областных центрах и населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек. В компании считают, что новая услуга пригодится украинцам, особенно учитывая постепенное сокращение количества банковских отделений.

«Укрпошта», как крупнейшая сеть автоматизированных отделений, стремится предоставлять популярные среди клиентов услуги. Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас её тиражируем по всей стране, и клиенты могут снять наличные без комиссии в «Укрпоште», — сообщила директор департамента финансового бизнеса компании Юлия Мороз.

Снять в отделении компании «Укрпошта» можно будет сумму от 50 грн до 10 тыс. грн. Комиссия за такую услугу отсутствует.

Источник: «Укрпошта»