В прошлом квартале майнеры купили 1,7 млн видеокарт, а AMD сократила разрыв с NVIDIA

Специалисты аналитической компании Jon Peddie Research (JPR) подготовили свежий отчет, позволяющий судить о продажах графических процессоров (GPU) в минувшем квартале. Теперь можно взглянуть, какая доля продаж пришлась на добытчиков криптовалют, а ведь это интересует большинство сильнее, чем остальное.

Итак, аналитики JPR отмечают, что майнеры продолжают влиять на расстановку сил на рынке GPU, но их влияние слабеет. Так, если в прошлом году майнеры приобрели более 3 млн видеокарт на сумму около $776 млн долларов, то за первые три месяца этого года, по подсчетам JPR, было реализовано 1,7 млн адаптеров. В связи с этим JPR прогнозируют, что вскоре цены вернутся к нормальному уровню.

В целом же рынок GPU в годовом выражении показал рост в 3,4% – до 24 млн единиц, но в квартальном выражении «просел» на 10%.

Поскольку JPR учитывают дискретные и интегрированные GPU (исключая GPU мобильных устройств), неоспоримым лидером продолжает быть Intel, на которую по итогам квартала пришлось 66,6% поставок. Доля NVIDIA составляет 18,4%, AMD — 14,9%. К слову, только AMD удалось улучшить позиции, год назад она занимала 13,1% рынка. Доля Intel год назад была равна 71,1%, а NVIDIA – те же 15,8%.

Если смотреть в разрезе сегментов, то поставки дискретных GPU в годовом выражении выросли на целых 66,4%, в квартальном рост составил 6,4%. В прошлом квартале дискретные GPU были в конфигурации 39,11% всех ПК, что на 2,23% больше, чем годом ранее. В то же время в мобильном сегменте был зафиксирован спад, причем как в годовом (-7,6%), так и квартальном выражении (-13,2%).

Источник: Jon Peddie Research