В прошлом месяце Xiaomi впервые обошла Huawei по объему отгруженных смартфонов





Как мы узнали из недавнего отчета Strategy Analytics, в феврале 2020 года мировые поставки смартфонов буквально достигли дна — минимального значения за всю историю. Как оказалось, в прошлом месяце на мировом рынке смартфонов произошло еще одно весьма важное событие: Xiaomi, которая только сегодня представила народные флагманы Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom, впервые вошла в тройку крупнейших производителей после Apple и Samsung, оттеснив Huawei на четвертое место.

По подсчетам аналитиков (изображение с таблицей выше), в феврале Xiaomi отгрузила на мировой рынок около 6 млн смартфонов, что на 40% меньше в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время у Huawei поставки упали еще сильнее — с 12,2 млн до 5,5 млн штук. Сокращение поставок по итогам февраля наблюдается и у лидеров рынка: у Samsung — с 20,1 млн до 18,2 млн штук, а у Apple — c 16 млн до 10,2 млн.

Один месяц — это очень короткий срок для каких-либо выводов вроде негативных последствий американских санкций против Huawei, особенно на фоне пандемии коронавируса. Напомним лишь, что Huawei грозилась стать №1 на рынке смартфонов и без Google. Но факт остается фактом: в феврале Xiaomi впервые обошла Huawei по объему поставок смартфонов. И будет интересно посмотреть, сможет ли Xiaomi сохранитьудержаться в тройке лидеров по итогам первого квартала и дальше.

Источник: Gizchina