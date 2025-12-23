Новости Игры 23.12.2025 comment views icon

В PS Plus добавили бесплатное 2-часовое демо Clair Obscur: Expedition 33

В PS Plus Premium появилось бесплатное демо Clair Obscur: Expedition 33, которая в этом году стала безоговорочной рекордсменкой по количеству номинаций и обладательницей титула «Игра года».

Пробная версия дает два часа полноценной игры и позволяет пройти вступительный пролог. Демо можно скачать, запустить и играть в течение отведенного времени, а если после этого решите купить Clair Obscur: Expedition 33, прогресс сохранится. И тогда можно сразу продолжить с того места, где остановились.

Демо доступно для подписчиков PS Plus Premium. В регионах, где этого тарифа нет, пробная версия появилась в Deluxe. Проект присоединился к списку других крупных с бесплатными демо на сервисе. Ранее доступ на несколько часов открыли для Death Stranding 2: On the Beach, Alan Wake 2 и Baldur’s Gate 3.

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

В этом году Expedition 33 стала одной из самых обсуждаемых игр. Игроки хвалили историю, персонажей, масштаб и геймплей. За первые 33 дня после релиза продали 3,3 млн копий, а к октябрю 2025 года — уже 5 миллионов. Хотя проект получил титул «Игры года» на The Game Awards, недавно произошел скандал на Indie Game Awards.

Сначала Clair Obscur: Expedition 33 получила там награды «Игра года» и «Дебютная игра», но впоследствии организаторы забрали обе. Причиной стало использование сгенерированных ИИ-текстур в финальной версии игры. Как выяснилось, это были временные «заглушки», которые случайно остались после релиза и быстро исправили патчами. Но организаторы не изменили своего мнения.

Источник: Gaming Bible

