Обновлено: В работе сервисов Google произошёл масштабный сбой (уронили вообще всё)

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Днем 14 декабря большая часть ключевых сервисов Google, включая Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя; о проблемах в работе пользователи начали сообщать после 13:30.

По данным сервисов Downdetector и Outage.Report, на неполадки жалуются пользователи по всему миру, в том числе и в Украине, где сервисы недоступны или работают с крупными перебоями.

В то же время сервис для проверки работоспособности корпоративных сервисов Google пока не показывает каких-либо проблем.

Что стало причиной сбоя пока неизвестно.

Обновлено:

Сбой отобразился на служебной страничке работоспособности корпоративных сервисов Google. Там теперь значится, что у каждого из сервисов произошел «перерыв в работе». Службы не работали около 45 минут, но сейчас все они возвращаются к нормальной работе.