Обновлено: В работе сервисов Google произошёл масштабный сбой (уронили вообще всё)
Днем 14 декабря большая часть ключевых сервисов Google, включая Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя; о проблемах в работе пользователи начали сообщать после 13:30.
По данным сервисов Downdetector и Outage.Report, на неполадки жалуются пользователи по всему миру, в том числе и в Украине, где сервисы недоступны или работают с крупными перебоями.
В то же время сервис для проверки работоспособности корпоративных сервисов Google пока не показывает каких-либо проблем.
Что стало причиной сбоя пока неизвестно.
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