В россии отомстили разработчикам S.T.A.L.K.E.R. за поддержку Украины — заблокировали их сайт для россиян😂

23 марта российский роскомнадзор объявил о блокировании в россии сервиса Google News из-за того, что он предоставляет доступ к новостям о позорной войне россии в Украине, после чего посыпались жалобы о недоступности магазина Google Play Store. Как оказалось, это не единственная хорошая новость — еще раньше в реестр запрещенных российскими властями онлайн-ресурсов попал сайт украинских разработчиков S.T.A.L.K.E.R. Доступ ограничили по требованию генпрокуратуры рф еще от 24 февраля, но известно об этом стало сегодня.

По данным GlobalCheck, по состоянию на 24 марта доступность сайта GSC GameWorld составляет 0%. После начала войны в Украине рф ввела административную и уголовную ответственность за «фейки» о действиях российских военных и запретила называть войну в Украине войной. Именно это и стало основанием для блокировки сайта студии GSC Game World, которая с самого начала войны поддерживает Украину. То есть, в такой способ россия отомстила разработчикам S.T.A.L.K.E.R. и это очень смешно (да, в очередной раз ударили по воронежу). Ранее на основании аналогичных решений генпрокуратуры россии было заблокировано около 1000 сайтов, в том числе многие независимые СМИ.

С другой стороны, ранее GSC GameWorld полностью прекратила продажи всех своих игр в россии, включая S.T.A.L.K.E.R. 2, так что и сайт россиянам в принципе тоже не нужен. Днями в сети появились сведения, что GSC Game World занимается релокейтом части разработчиков киевского офиса в Чехию — якобы их перевезут в Прагу, где они продолжат разработку S.T.A.L.K.E.R. 2.