В сеть попало видео и свежее промофото безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

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После ряда утечек безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S мы наконец получили возможность увидеть короткое видео, в котором демонстрируется скорость работы интерфейса и степень “безрамочности” аппарата. Также в китайской соцсети Weibo появилось промофото этого смартфона, якобы опубликованное производителем защитной пленки.

Самое интересное в десятисекундном видео – скорость, с которой аппарат пролистывает новостную ленту и список запущенных приложений. С учетом того, что это скорее всего тестовый образец с прошивкой, далекой от финальной, отзывчивость Xiaomi Mi Mix 2S не может не радовать. По всей видимости, обещанный для этого аппарата Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти действительно способны на многое, включая способность набрать свыше 270 тыс. баллов в AnTuTu.

Также видео позволяет оценить минимальные размеры и идентичность ширины окантовки экрана в нижней части и по бокам корпуса. К огромному сожалению, видео снято таким образом, что мы не можем увидеть правый верхний угол фронтальной панели, который по слухам скрывает миниатюрный выступ с селфи-камерой.

То же справедливо и для промофотографии – она демонстрирует тот же безрамочный Xiaomi Mi Mix 2S, однако самая интересная часть передней панели (верхний правый угол) практически полностью скрыта за бликом.

Напомним, что официальный анонс безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S ожидается в конце текущего месяца в рамках выставки MWC 2018. Ожидается, что устройство получит 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ хранилища данных и двойную основную камеру на базе 12 Мп модулей Sony IMX363.

Источник: Gizmochina