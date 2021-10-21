В сети засветился 8-ядерный APU Ryzen 6000 (Rembrandt) с разъёмом FP7

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В базе данных UserBenchmark обнаружились первые упоминания гибридного процессора AMD APU серии Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt.

В частности, упоминаются процессоры В списке перечислены процессоры с кодом OPN 100-000000518-41_N. При этом указана базовая тактовая частота 3,9 ГГц и повышенная частота 4,1 ГГц. Свидетельством того, что речь идёт действительно о процессоре следующего поколения, является указанный сокет FP7. По предварительным данным, он будет использоваться для предстоящей серии процессоров Rembrandt. Код OPN ранее ещё нигде фигурировал. Это говорит о том, что речь идёт о новом процессоре.

Данный процессор продемонстрировал результат в 111 баллов в 1-ядерном тесте, 228 баллов в 2-ядерном тесте и 740 баллов в 8-ядерном тесте. Таким образом, на текущий момент он уступает чипу Ryzen 7 5800H семейства Cezanne, который набирает около 132, 256 и 875 баллов в соответствующих тестах.

Вместе с новым процессором также указан идентификатор интегрированного графического ядра iGPU RDNA2 (1CFA 0004) с 512 МБ памяти. Процессор был протестирован на устройства Corsair под кодовым названием Xenomorph. Вероятно, это своего рода мини-ПК, поскольку компания не производит ноутбуки. Во всяком случае, в настоящее время. Подсистема памяти представлена модулем Corsair DDR5-4800 CL40.

Rembrandt – это будущая серия гибридных процессоров APU AMD, предназначенная для мобильных игровых ноутбуков и рабочих станций. Как ожидается, такие чипы получат микроархитектуру Zen3+ и будут изготавливаться по нормам 6-нанометрового технологического процесса. Для них предусмотрено использование интегрированной графики Navi2. Также процессоры серии Rembrandt получат поддержку интерфейса PCIe Gen4 и оперативной памяти DDR5.

Недавно появилась информация, что эти процессоры уже запущены в массовое производство, а официальный анонс новой серии ожидается во время проведения выставки потребительской электроники CES 2022 в начале следующего года.

Источник: videocardz