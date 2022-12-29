В следующем году на Disney+ выйдет документальный фильм о Стэне Ли

28 декабря, в честь столетия со дня рождения Стэна Ли, компания Marvel анонсировала документальный фильм о его жизни. Ли, умерший в 2018 году, является важной частью наследия Marvel. Он был соавтором многих знаковых персонажей, включая Человека-паука, Железного человека, Чёрную пантеру, Человека-муравья, Людей X, Фантастическую четверку и Невероятного Халка.

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Документальный фильм о Стэне Ли выйдет в сервисе Disney+ в следующем году. Пока что Marvel не спешит делиться подробностями об этом проекте. Компания лишь выпустила тизер, включающий некоторые камео Ли в фильмах кинематографической вселенной Marvel. Неясно, будет ли документальный фильм подробно рассматривать сложную жизнь Ли или кто будет участвовать в рассказе его истории.

Disney создала несколько документальных проектов для своего потокового сервиса. Когда три года назад дебютировал сервис Disney+, в нём был показан документальный сериал Imagineers о творческих личностях, стоящих за тематическими парками компании. Позже появился фильм об историях аттракционов. Кроме того, на платформе доступны и другие документальные работы, в том числе о Микки Маусе, Кинематографической вселенной Marvel и культурном влиянии Marvel.

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Источник: engadget