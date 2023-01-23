В США одобрили использование первого малого модульного ядерного реактора — установка из 6 блоков обеспечит мощность 462 МВт

Первый в США малый модульный ядерный реактор (ММР) должен быть введён в эксплуатацию к концу этого десятилетия. Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) сертифицировала проект ММР компании NuScale Power Corp.

После получения одобрения со стороны NRC компания NuScale Power планирует построить установку ММР в Национальной лаборатории Айдахо. Компания заявляет, что ее проект из шести реакторов мощностью 462 МВт должен быть запущен к 2030 году.

ММР обычно имеют мощность 300-500 МВт, хотя некоторые версии имеют мощность менее 100 МВт. Как правило, использование ядерных реакторов вызывает беспокойство у широкой общественности. Однако в данном случае утверждается о меньшем риске по сравнению с традиционными реакторами. Это обусловлено их масштабом, простой конструкции и присущих реактору характеристик безопасности. Они также полагаются на естественную циркуляцию, конвекцию, гравитацию и самонагнетание. Все это побудило экспертов ссылаться на ММР как на способ поддержания развития центров обработки данных.

Ядерные отходы по-прежнему представляют собой проблему для ММР. Для достижения безопасного уровня радиации отработанному топливному материалу может потребоваться от трех десятилетий до 24 тыс. лет. Однако в отличие от обычных атомных электростанций, которые требуют дозаправки каждый год или два, поставщики ММР стремятся сделать дозаправку необходимой лишь раз в 3-7 лет. Некоторые конструкции рассчитаны на работу в течение 40 лет без дозаправки.

Источник: techspot